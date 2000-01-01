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Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся в новой комедии | Фото:02.08 05:27   MIGnews.com

Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся в новой комедии

Продюсеры новой романтической комедии всерьез рассматривают бывших возлюбленных Дженнифер Энистон и Брэда Питта как кандидатов на главные роли.

Об этом в среду, 1 августа сообщает The Sun.

Стоит отметить, что 49-летняя Дженнифер Энистон и 54-летний Бред Питт ни разу не снимались вместе в полнометражном фильме.

Поклонники голливудских суперзвезд помнят, что Энистон и Питт когда-то появились вместе в сериале "Друзья", сыграв двух антагонистов. Но, в реальной жизни, после новых браков и разводов, они не предпринимают никаких шагов к сближению, как бы того не хотели фанаты. Пока актеры воссоединятся только лишь под кинософитами.

Напомним, что знаменитые актеры были женаты в течение пяти лет. После их расставания поклонники долгое время верили в то, что когда-нибудь пара все же будет вместе.

Предполагается, что эта информация очень обрадует поклонников звезд, потому что актеры хоть и не в реальной жизни, но будут вместе на сьемочной площадке.

Создатели комедии уверены, что таким образом им удастся подогреть интерес к фильму.


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