Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся в новой комедии

Стоит отметить, что 49-летняя Дженнифер Энистон и 54-летний Бред Питт ни разу не снимались вместе в полнометражном фильме.
Поклонники голливудских суперзвезд помнят, что Энистон и Питт когда-то появились вместе в сериале "Друзья", сыграв двух антагонистов. Но, в реальной жизни, после новых браков и разводов, они не предпринимают никаких шагов к сближению, как бы того не хотели фанаты. Пока актеры воссоединятся только лишь под кинософитами.
Напомним, что знаменитые актеры были женаты в течение пяти лет. После их расставания поклонники долгое время верили в то, что когда-нибудь пара все же будет вместе.
Предполагается, что эта информация очень обрадует поклонников звезд, потому что актеры хоть и не в реальной жизни, но будут вместе на сьемочной площадке.
Создатели комедии уверены, что таким образом им удастся подогреть интерес к фильму.