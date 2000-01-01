02.08 04:27 MIGnews.com
Жители одного из штатов Венесуэлы живут без электричества
Самый богатый нефтью штат Венесуэлы – Сулия живет без электричества, сообщает в среду, 1 августа News18
.
По данным издания, причиной всему этому является глубокий экономический кризис, что привело к тому, что на государственных электростанциях мало кадров и запчастей.
Жители столицы штата, города Маракайбо вынуждены неделями жить без электричества. Люди покупают продукты только в том количестве, которое они могут съесть в этот же день.
Естественно, отсутствие электричества усложняют качество жизни.
Стоит отметить, что проблемы Сулии ощутила на себе уже вся страна. Так, раньше там производилось 70% всего мяса и молока в Венесуэле.
Однако теперь из-за отсутствия электричества и отключения рефрижераторов, продукцию негде хранить.
Все это привело к сокращению мясомолочной индустрии в государстве.
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