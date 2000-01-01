Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Человечество исчерпало годовой запас Земли | Фото:02.08 03:28   MIGnews.com

Человечество исчерпало годовой запас Земли

Люди исчерпали годовой запас ресурсов Земли всего за семь месяцев, сообщает в среду, 1 августа французское издание L’Express со ссылкой на некоммерческую организацию Global Footprint Network.

По мнению специалистов, к этому привело безответственное использование природных багатств.

По данным издания, день, когда годовой запас ресурсов оказывается на исходе, носит название Всемирного дня экологического долга.

Исследователи отмечают, что еще никогда он не наступал так рано.

Валери Грамон из Всемирного фонда дикой природы (WWF) объясняет, что 1 августа — это "дата, после которой мы начнем использовать больше деревьев, воды, плодородных почв и рыбы, чем Земля может нам предложить за год для того, чтобы мы могли питаться, отапливать дома и пользоваться транспортом, а океаны и леса уже не смогут поглощать весь объем выбросов".

Согласно информации издания, впервые годовой запас ресурсов был исчерпан раньше срока 29 декабря 1970 года, а в 2017 году человечество начало жить в долг уже с 3 августа.

Грамон отметила, эта тенденция ускорилась из-за "избыточного потребления и расточительства". Она подчеркнула, что в мире около трети продовольствия "отправляется на помойку".

Однако ситуация в разных странах заметно отличается. Пьер Канне из WWF утверждает, что "экологический след" таких маленьких стран с небольшим населением, как Катар и Люксембург, очень глубок.

"Если бы все человечество жило так, как эти страны, день экологического долга наступил бы между 9 и 19 февраля", - говорит Канне.

"Мы должны перейти от тревожных сигналов к действиям", — считает Канне.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:27
Жители одного из штатов Венесуэлы живут без электричества
02:17
В США временно заблокировали чертежи оружия для 3D принтера
01:43
Тимати оштрафовали за концерт на крыше автомобиля
00:55
Таджикистан создал отдел МВД по защите туристов
23:39
Американцу присудили 11 лет за ограбление игрушкой
22:08
Глава Мексики обратился к пострадавшим в авиакрушении
21:44
Нетаниягу предоставил мирный план друзской общине
21:24
Трамп требует остановить расследование в России
21:08
Духовный лидер друзов одобрил предложение правительства
20:29
Ципи Ливни стала лидером оппозиции Кнессета
20:09
Команда Нетаниягу разработала план примирения с друзами
19:51
ХАМАС отменил семинар на тему палестинских заключенных
19:39
Из собора в Швеции украли короны XVII века
19:07
Друзский офицер ушел в отставку из-за спорного закона
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus