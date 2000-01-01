Человечество исчерпало годовой запас Земли

Люди исчерпали годовой запас ресурсов Земли всего за семь месяцев, сообщает в среду, 1 августа французское издание L’Express со ссылкой на некоммерческую организацию Global Footprint Network.
По мнению специалистов, к этому привело безответственное использование природных багатств.
По данным издания, день, когда годовой запас ресурсов оказывается на исходе, носит название Всемирного дня экологического долга.
Исследователи отмечают, что еще никогда он не наступал так рано.
Валери Грамон из Всемирного фонда дикой природы (WWF) объясняет, что 1 августа — это "дата, после которой мы начнем использовать больше деревьев, воды, плодородных почв и рыбы, чем Земля может нам предложить за год для того, чтобы мы могли питаться, отапливать дома и пользоваться транспортом, а океаны и леса уже не смогут поглощать весь объем выбросов".
Согласно информации издания, впервые годовой запас ресурсов был исчерпан раньше срока 29 декабря 1970 года, а в 2017 году человечество начало жить в долг уже с 3 августа.
Грамон отметила, эта тенденция ускорилась из-за "избыточного потребления и расточительства". Она подчеркнула, что в мире около трети продовольствия "отправляется на помойку".
Однако ситуация в разных странах заметно отличается. Пьер Канне из WWF утверждает, что "экологический след" таких маленьких стран с небольшим населением, как Катар и Люксембург, очень глубок.
"Если бы все человечество жило так, как эти страны, день экологического долга наступил бы между 9 и 19 февраля", - говорит Канне.
"Мы должны перейти от тревожных сигналов к действиям", — считает Канне.