01.06 09:54 MIGnews.com

Илон Маск ответил Рогозину на поздравление: Ха-ха-ха

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил NASA с удачным полетом и стыковкой космического корабля Crew Dragon с МКС. Рогозин опубликовал поздравительное сообщение на английском языке в Twitter."Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС", - отметил Рогозин. Также он шлет поздравления Илону Маску, чьи шутки ему понравились, и с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества.Илон Маск ответил на поздравление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Рогозин свое поздравление написал на английском языке, а Илон Маск в ответ – на русском. "Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на процветающее и долгосрочное сотрудничество", - написал Маск.Ранее корабль Crew Dragon, принадлежащий частной компании SpaceX, удачно состыковался с МКС. На борту корабля находятся два американских астронавта – Даглас Херли и Роб Бенкен.