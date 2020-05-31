Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Стыковка Crew Dragon с МКС: Рогозин поздравил NASA 01.06 09:54   MIGnews.com

Илон Маск ответил Рогозину на поздравление: Ха-ха-ха

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил NASA с удачным полетом и стыковкой космического корабля Crew Dragon с МКС. Рогозин опубликовал поздравительное сообщение на английском языке в Twitter.

"Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС", - отметил Рогозин. Также он шлет поздравления Илону Маску, чьи шутки ему понравились, и с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества.

Илон Маск ответил на поздравление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Рогозин свое поздравление написал на английском языке, а Илон Маск в ответ – на русском. "Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на процветающее и долгосрочное сотрудничество", - написал Маск.

Ранее корабль Crew Dragon, принадлежащий частной компании SpaceX, удачно состыковался с МКС. На борту корабля находятся два американских астронавта – Даглас Херли и Роб Бенкен.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:33
В Миннеаполисе грузовик врезался в толпу протестующих  
10:14
Чемпионка Израиля - главарь сети по торговле женщинами
10:06
"Аббас не сможет ничего противопоставить аннексии"
09:57
День памяти жертв теракта в Дельфинариум
09:26
Школы будут закрывать при выявлении трех зараженных
09:07
В одной из школ Гиват Зеев обнаружен коронавирус
09:03
Проиранские боевики нацелены на север Сирии
08:46
Ганц встретился с Мандельблиттом
08:43
Авиаудар на востоке Сирии: убиты пять проиранских боевиков
08:15
В тени эпидемии: Нью-Йорк - город-призрак  
08:13
Сотни участников похорон палестинца призвали к мести
08:05
"Мандельблитт поработил полицию"
07:45
65% хай-тек компаний могут не справиться с кризисом
06:50
"Бэтмен" присоединился к протестующим в Филадельфии  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  