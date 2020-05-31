Илон Маск ответил Рогозину на поздравление: Ха-ха-ха
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил NASA с удачным полетом и стыковкой космического корабля Crew Dragon с МКС. Рогозин опубликовал поздравительное сообщение на английском языке в Twitter.
"Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС", - отметил Рогозин. Также он шлет поздравления Илону Маску, чьи шутки ему понравились, и с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества.
Илон Маск ответил на поздравление главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Рогозин свое поздравление написал на английском языке, а Илон Маск в ответ – на русском. "Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на процветающее и долгосрочное сотрудничество", - написал Маск.