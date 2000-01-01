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Элтон Джон увольняет музыкантов и прислугу 02.06 01:13   MIGnews.com

Элтон Джон увольняет музыкантов и прислугу

Элтон Джон может потерять шестую часть своего состояния из-за переноса своего прощального мирового тура "Farewell Yellow Brick Road".

Из-за пандемии коронавируса музыкант был вынужден отменить 34 концерта из 48 запланированных в США на весну-лето 2020 года. Шоу, намеченные на сентябрь-декабрь, еще значатся в графике, но в настоящее время не известно, удастся ли их провести или нет. Об этом сообщает Daily Mail.

Сэр Элтон с мужем Дэвидом Фёрнишем и детьми в конце апреля вернулся в Великобританию из США и решает, как урегулировать свои финансовые вопросы.

Сообщается, что Джон уже уволил часть команды, которая занималась организацией тура по США, а также двух музыкантов: гитариста Дэйви Джонстона и барабанщика Найджела Олссона. Под сокращение попала также его прислуга в доме в Атланте.


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