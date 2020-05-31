Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Джеймс Кэмерон продолжит съемки сиквела `Аватара` 02.06 00:33   MIGnews.com

Джеймс Кэмерон продолжит съемки сиквела "Аватара"

Продюсер Джон Ландау и режиссер Джеймс Кэмерон прибыли в Новую Зеландию, чтобы продолжить производство сиквелов "Аватара".

Официально границы по-прежнему закрыты из-за пандемии, однако съемочной группе "Аватара" разрешили проезд благодаря специальному правилу для иностранцев, представляющих для страны "значительную экономическую ценность".

"Добрались до Новой Зеландии. Теперь начинается наш 14-дневный карантин", - написал Ландау под фото, на котором он запечатлен в компании Кэмерона.

Съемки продолжений "Аватара" в Новой Зеландии должны были начаться еще в апреле, но в итоге были отложены в связи с пандемией коронавируса.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:13
Элтон Джон увольняет музыкантов и прислугу
23:05
Премьер Румынии заплатил штраф за нарушение карантина
21:55
Теракт около Дольфи: траурная церемония к годовщине трагедии
21:47
Израиль: закрыты 18 школ и детсадов из-за COVID-19
21:09
Сауды и Израиль ведут переговоры о проблеме Храмовой Горы
21:05
Парламент Австрии: Хизбалла - террористическая организация
20:55
Сотрудник канцелярии Нетаниягу заражен COVID-19
20:40
В Израиле – 285 жертв COVID-19, 17169 зараженных
20:37
СМИ: Эдельштейн запретил чиновникам говорить с прессой
20:32
США: запрет инвестиций в фирмы, связанные с армией Китая
20:16
Нетаниягу обсудил с Кушнером план аннексии
20:01
Коронавирус в ПА: Сотни детей - жертвы жестокого обращения 
19:33
Израильские стартапы собрали более $300 млн за май
19:12
В Галилее найдена уникальная реликвия из древности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  