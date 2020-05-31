02.06 00:33 MIGnews.com

Джеймс Кэмерон продолжит съемки сиквела "Аватара"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Продюсер Джон Ландау и режиссер Джеймс Кэмерон прибыли в Новую Зеландию, чтобы продолжить производство сиквелов "Аватара".Официально границы по-прежнему закрыты из-за пандемии, однако съемочной группе "Аватара" разрешили проезд благодаря специальному правилу для иностранцев, представляющих для страны "значительную экономическую ценность"."Добрались до Новой Зеландии. Теперь начинается наш 14-дневный карантин", - написал Ландау под фото, на котором он запечатлен в компании Кэмерона.Съемки продолжений "Аватара" в Новой Зеландии должны были начаться еще в апреле, но в итоге были отложены в связи с пандемией коронавируса.