01.06 21:55 MIGnews.com

Теракт около Дольфи: траурная церемония к годовщине трагедии

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1 июня на тель-авивской набережной состоялась ежегодная церемония памяти погибших на тель-авивской дискотеке "Дольфи".19 лет прошло с той страшной ночи, разделившей жизнь израильтян – и в особенности русскоязычных – на до и после.На церемонии, организованной министерством алии и интеграции совместно с тель-авивской мэрией, присутствовали представители семей жертв теракта и представители общественных организаций. Софа Ландвер, бывший министр абсорбции, сопровождавшая родных и близких погибших детей, приехала и в этот раз. Депутат кнессета от НДИ Евгений Сова возложил венок к памятному знаку – камню с именами детей, чьи жизни трагически оборвались в ту ночь.Евгений Сова: "Этот день я запомнил на всю жизнь. Я учился в университете и подрабатывал в тель-авивском кинотеатре "Гат". Примерно в половине двенадцатого ночи я услышал сильный взрыв, затем эхо, почувствовал волну, в кинотеатре задрожали стеклянные двери, а через несколько минут Тель-Авив стал тонуть в звуках сирен. Один за другим амбулансы пролетали мимо кинотеатра в сторону моря. К полуночи израильское радио уже работало в экстренном режиме: теракт у входа на дискотеку "Дольфи", сводки о погибших, раненых, телефоны больниц и первые комментарии политиков. Страшно и больно.Еще больнее было наблюдать за тем, как в последующие дни правительство во главе с Ариэлем Шароном не реагировало на убийство еврейских детей. Наших детей! Почему молчали? Ответа у меня нет до сих пор. Пройдет почти девять месяцев, теракты продолжатся, пока 27 марта 2002 года в праздник Песах палестинский террорист-смертник не взорвет себя в гостинице "Парк" в Нетании. Погибнут еще 30 израильтян. И только после этого правительство Израиля начнет антитеррористическую операцию «Защитная стена». А ведь можно было это сделать гораздо раньше и спасти жизни людей.Вот уже 19 лет в День защиты детей мы вспоминаем детей, которых не уберегли. Да будет благословенна их память".