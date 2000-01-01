02.06 04:22 MIGnews.com

Сеть взорвала новая остроумная пародия на Илона Маска

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Пользователи сети активно обсуждают удачный запуск американского космического корабля Crew Dragon от компании Space X. Многие опытные и остроумные пользователи Интернета уже успели создать уйму шуточных иллюстраций и пародий.Среди всех шуток выделилась пародия на Илона Маска, сделанная при помощи искусственного интеллекта. Интернет-умельцы вырезали лицо Маска и "вклеили" в выступление российской рок-группы "Земляне" так, что складывается впечатление, будто Илон Маск исполняет знаменитую песню "Трава у дома".Видеоролик с молниеносной скоростью приобрел популярность на просторах всемирной сети и на данный момент уже собрал более двухсот тысяч просмотров.