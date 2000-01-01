Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Израиль: школы даже с одним зараженным будут закрыты | Фото:01.06 16:55   MIGnews.com

Израиль: школы даже с одним зараженным будут закрыты

Министр просвещения Йоав Галант распорядился закрывать на карантин учебные заведения, где коронавирус COVID-19 диагностирован хотя бы у одного человека.

Соответствующее распоряжение он дал в понедельник, 1 июня.

Министр также рассматривает возможность закрытия школ, где учатся дети, родственникам которых был поставлен диагноз.

По словам Галанта, на карантин должны пойти семьи, в которых есть зараженные.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:59
Правительство занялось пятилетним планом для друзов
17:37
Назван самый уязвимый орган для COVID-19
17:16
Ганц обсудил с послом США подготовку к аннексии
16:34
Еще четыре женщины обвиняют Вайнштейна в сексуальном насилии
16:13
Израиль сделал ставку на возобновляемые источники энергии
15:52
Иран готов и дальше поставлять нефть Венесуэле
15:30
У Рогозина изучают предложение NASA по окололунной станции
15:01
Тель-Авив: в воде обнаружено тело 25-летнего мужчины
14:55
Репортаж из тайной квартиры проституток в Рамат-Гане
14:24
В центре Эйлата построят парк аттракционов
14:20
Турция открывает пляжи, рестораны
13:44
Госконтролер рассмотрит решения правительства в пандемию
12:44
ОАЭ: Израиль должен прекратить разговоры об аннексии
12:09
Ниссенкорн прокомментировал спорный закон по коронавирусу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  