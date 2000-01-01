01.06 16:55 MIGnews.com

Израиль: школы даже с одним зараженным будут закрыты

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Министр просвещения Йоав Галант распорядился закрывать на карантин учебные заведения, где коронавирус COVID-19 диагностирован хотя бы у одного человека.Соответствующее распоряжение он дал в понедельник, 1 июня.Министр также рассматривает возможность закрытия школ, где учатся дети, родственникам которых был поставлен диагноз.По словам Галанта, на карантин должны пойти семьи, в которых есть зараженные.