Премьер Румынии заплатил штраф за нарушение карантина
Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заплатил штраф в размере 3000 леев (617 евро) за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку он был без маски и курил в помещении.
В социальных сетях появилась фотография, на которой Орбан сидит в своем кабинете за столом с несколькими министрами и курит сигарету, при этом никто из присутствующих не был в масках. Их маски лежали на столе.
В своем заявлении Орбан признал нарушение правил, заявив, что некоторые члены правительства собрались в его офисе после долгого рабочего дня 25 мая, в день его 57-летия.
"Премьер-министр знает, что правила должны соблюдаться всеми гражданами, независимо от их положения. Если закон нарушается, должны применяться санкции", - говорится в заявлении, пишет Metrosaga.