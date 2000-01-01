Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Премьер Румынии заплатил штраф за нарушение карантина 01.06 23:05   MIGnews.com

Премьер Румынии заплатил штраф за нарушение карантина

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заплатил штраф в размере 3000 леев (617 евро) за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку он был без маски и курил в помещении.

В социальных сетях появилась фотография, на которой Орбан сидит в своем кабинете за столом с несколькими министрами и курит сигарету, при этом никто из присутствующих не был в масках. Их маски лежали на столе.

В своем заявлении Орбан признал нарушение правил, заявив, что некоторые члены правительства собрались в его офисе после долгого рабочего дня 25 мая, в день его 57-летия.

"Премьер-министр знает, что правила должны соблюдаться всеми гражданами, независимо от их положения. Если закон нарушается, должны применяться санкции", - говорится в заявлении, пишет Metrosaga.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:55
Теракт около Дольфи: траурная церемония к годовщине трагедии
21:47
Израиль: закрыты 18 школ и детсадов из-за COVID-19
21:09
Сауды и Израиль ведут переговоры о проблеме Храмовой Горы
21:05
Парламент Австрии: Хизбалла - террористическая организация
20:55
Сотрудник канцелярии Нетаниягу заражен COVID-19
20:40
В Израиле – 285 жертв COVID-19, 17169 зараженных
20:37
СМИ: Эдельштейн запретил чиновникам говорить с прессой
20:32
США: запрет инвестиций в фирмы, связанные с армией Китая
20:16
Нетаниягу обсудил с Кушнером план аннексии
20:01
Коронавирус в ПА: Сотни детей - жертвы жестокого обращения 
19:33
Израильские стартапы собрали более $300 млн за май
19:12
В Галилее найдена уникальная реликвия из древности
18:58
Проиранские боевики нацелены на север Сирии
18:51
Минздрав: старшие классы будут закрыты при одном условии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  