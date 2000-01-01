Моющий робот-пылесос от Xiaomi - попробуйте!

Если вы не хотите ежедневно убирать в своей квартире/доме, но хотите, чтобы там всегда было чисто (по крайней мере на полу), купите робот пылесос. Представьте, вам не нужно будет делать, ровным счетом, ничего. Ну, если не учитывать того, что возможно придется задать нужную команду или освободить пылесос, если он вдруг где-то застрянет. Остальное электронный помощник сделает за вас.
Почему именно моющий, и почему именно Сяоми? Ну первое объяснить довольно просто. Если хотите, чтобы в помещении было чисто и свежо, то и брать нужно устройство, которое не только соберет мелкий мусор и пыль, но и отмоет пыль и загрязнения, которые не поддались щетке. Что касается второго пункта, то здесь нам придется привести в пользу бренда несколько аргументов.
Особенности и преимущества роботов-пылесосов для сухой и влажной уборки Xiaomi
Начнем с того, что редко в интернете можно встретить рейтинг лучших роботов-пылесосов, в котором не присутствовала бы хоть одна модель Xiaomi. А бывает они забирают сразу по две, три и больше позиций. Конечно, любой рейтинг составляет человек по его субъективным соображениям. Но, согласитесь, если бы роботы Сяоми этого не заслуживали, то ни одна модель не появилась бы ни в одном рейтинге.
Второй плюс, который мы отправим в копилку Xiaomi — стоимость. Здесь внимание следует обращать не на саму цену, которую мы видим в интернет-магазине, а на то, насколько эта цена соответствует тому качеству, которое за нее предлагают.
Чтобы разобраться, насколько хороши Сяоми и стоят ли они своих денег, следует обратить внимание на четыре фактора:
1. Качество уборки.
2. Комфорт использования.
3. Долговечность.
4. Набор функций
С первыми тремя пунктами разобраться проще простого. Откройте интернет и найдите отзывы о роботах-пылесосах Xiaomi на разных площадках: отзовики, интернет-магазины и др. Можно прошерстить Youtube — это тоже отличный источник информации. Будьте уверены, вы не найдете ни одного отрицательного отзыва. Некоторые незначительные замечания будут — без этого никак.
Что касается набора функций, то здесь можно долго и много писать, но мы расскажем об основном:
1. Обследование территории. Умная система сканирует помещения, создает виртуальную карту комнат в реальном времени.
2. Расчет маршрута уборки. Робот выбирает оптимальный путь, учитывая при этом препятствия.
3. Несколько режимов. В зависимости от режима меняется сила всасывания и, соответственно, громкость работы.
4. Автоматическое подстраивание под тип покрытия. На ковре сила всасывания увеличивается, на паркете уменьшается.
5. Контроль заряда. Пылесос возвращается на зарядную станцию, когда запасов энергии остается слишком мало.
6. Приложение. Скачивайте его, настраивайте связь с пылесосом и командуйте ним из любой точки мира.
7. Проходимость. Во-первых, пылесос преодолевает препятствия высотой до 2 см. Во-вторых, если он не может их переехать, то объезжает. Риск его застревания крайне мала.
Вывод можно сделать только один — интеллектуальные пылесосы Сяоми стоят каждой гривны, которую за них просят. Это действительно высокий уровень, который достигнуть может далеко не каждый.