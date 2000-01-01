Няня сына Меган Маркл не выдержала и сбежала через 2 недели

По данным источников, знакомых с ситуацией, 37-летняя Меган Маркл предпочитает все контролировать лично, что и раздражает персонал звездной четы.
Как известно, няня присматривала за новорожденным Арчи Харрисоном в коттедже Фрогмор всего две недели.
"Меган любит контролировать все сама. Она позволяла своей маме Дори держать Арчи на руках только несколько минут. Она выходила из душа и буквально вбегала, чтобы вернуть его обратно. Она не выносит, когда кто-то остается вдвоем с Арчи. Она игнорирует помощь. Никто не может заботиться о нем, кроме нее самой. Она не позволяет няням заниматься ребенком", - говорит источник.
Собеседник издания добавил, что даже бабушку Арчи не допускали до ребенка.
"Меган позволяет Дории подержать его только минуту. Она в буквальном смысле выбегает из душа, чтобы выхватить его обратно", - рассказал инсайдер.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда от супруги принца Гарри уходят работники. Так, ранее СМИ передавали, что охранник герцогини также не выдержал характер женщины и уволился через полтора года работы.