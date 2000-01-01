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Няня сына Меган Маркл не выдержала и сбежала через 2 недели | Фото:01.06 23:23   MIGnews.com

Няня сына Меган Маркл не выдержала и сбежала через 2 недели

Няня принца Гарри и Меган Маркл, не выдержав отношения герцогини Сассекской, сбежала от королевской четы спустя две недели и теперь, супруги заняты поисками новой сиделки для их маленького Арчи.

Об этом пишет в субботу, 1 июня The Cheat Sheet.

По данным источников, знакомых с ситуацией, 37-летняя Меган Маркл предпочитает все контролировать лично, что и раздражает персонал звездной четы.

Как известно, няня присматривала за новорожденным Арчи Харрисоном в коттедже Фрогмор всего две недели.

"Меган любит контролировать все сама. Она позволяла своей маме Дори держать Арчи на руках только несколько минут. Она выходила из душа и буквально вбегала, чтобы вернуть его обратно. Она не выносит, когда кто-то остается вдвоем с Арчи. Она игнорирует помощь. Никто не может заботиться о нем, кроме нее самой. Она не позволяет няням заниматься ребенком", - говорит источник.

Собеседник издания добавил, что даже бабушку Арчи не допускали до ребенка.

"Меган позволяет Дории подержать его только минуту. Она в буквальном смысле выбегает из душа, чтобы выхватить его обратно", - рассказал инсайдер.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда от супруги принца Гарри уходят работники. Так, ранее СМИ передавали, что охранник герцогини также не выдержал характер женщины и уволился через полтора года работы.


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