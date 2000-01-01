В Швеции соорудили мини-McDonald's для медоносных пчел
Накануне Всемирного дня пчел, который традиционно отмечают 20 мая, в Швеции изобрели создали уменьшенную копию McDonald's для медоносных пчел площадью 50 на 50 сантиметров.
Об этом уникальном изобретении информирует издание Arutz Sheva.
Издание отмечает, что снаружи заведение напоминает известный ресторан быстрого питания, а вот внутри размещаются до 10 пчелиных сот.
Теперь это изобретение признано самым маленьким в мире заведением этого популярного бренда.
Авторы проекта из креативного агентства NORDDDB рассказали, что инициатива направлена на сохранение популяции пчел.
Издание передает, что по фасаду расклеены рекламные афиши, а сбоку даже пристроился McDrive.
"Инициатива разрастается. Все больше франшиз по всей стране присоединяются к проекту. Многие даже заменяют траву вокруг ресторанов цветами и растениями, важными для жизни диких пчел", - сказал дизайнер Никлас Нильссон.