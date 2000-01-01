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Hyundai уволила модель `за критические дни` 01.06 22:14   MIGnews.com

Hyundai уволила модель "за критические дни"

Модель Рэйчел Рикерт подала жалобу на автомобильный концерн Hyundai, который якобы, по ее словам, уволил ее за то, что у нее была менструация во время работы. 27-летняя модель заявила, что во время автошоу в Нью-Йорке в апреле этого года она попросилась в туалет, но ее не отпустили, сославшись на большое число клиентов.

В итоге она не смогла вовремя поменять тампон, в результате чего ей пришлось менять нижнее белье и колготки, о чем она и сообщила своему агенту. В интервью "Би-би-си" она сказала, что представители автоконцерна предложили ей на следующий день взять выходной, но она отказалась, поскольку не хотела терять почасовую оплату, и 14 апреля вновь вышла на работу.

Однако на следующий день ее агент позвонила и сообщила ей, что Hyundai на желает продолжать с ней сотрудничество "из-за того, что у нее менструация". Позже она подала жалобу на дискриминацию в Комиссию США по соблюдению равноправия при трудоустройстве.

При этом модель, участвовавшая ранее примерно в 50 подобных выставках, говорит, что чувствует себя опозоренной из-за предполагаемых действий концерна.
Американское отделение Hyundai Motor обещало провести расследование инцидента.
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