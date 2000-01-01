01.06 14:29 MIGnews.com

В Мексике будут подтираться "Трампом"

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Оскорбленный высказываниями американского президента Трампа в адрес своей родной Мексики местный предприниматель Антонио Батталья решил достаточно остроумно ему отомстить – мексиканец зарегистрировал и собирается в ближайшее время выпустить на рынок "именную" туалетную бумагу Trump."Я хотел сделать что-то, что вызвало бы позитивный отклик и принесло бы пользу мигрантам — людям, которых Трамп оскорбил своими нелестными комментариями", - говорит он, напоминая, что во время избирательной кампании глава Белого дома называл его соотечественников насильниками, преступниками и "другими оскорблениями".Именно таким образом подколоть Дональда Трампа мужчина решил исходя из рыночных потребностей."Это забавный товар, который привлечет людей и поможет лучше распространить идею. Я не пытаюсь высмеивать Трампа, ведь это не туалетная бумага с его лицом на листах, хотя такая уже и есть в США. Подобное уместно лишь в качестве однократной шутки", - отмечает он."Президентская" туалетная бумага должна поступить на прилавки Мексики уже в этом году. В качестве слогана для рекламной кампании Батталья придумал "Мягкость без границ" и "Это та стена, за которую мы заплатим". При этом свой проект он считает не коммерческим, а социальным, так как 30% выручки он собирается перечислять на помощь мигрантам.