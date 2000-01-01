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Пользователи оценили `лайтовый дизайн` Facebook - FB5 01.05 08:57   MIGnews.com

Пользователи оценили "лайтовый дизайн" Facebook - FB5

"Отец" Facebook Марк Цукерберг представил обновленный дизайн сайта и приложений соцсети, получивший название FB5... Отсутствие синей шапки и предпочтение более светлым тонам.

Сообщается, что в центре будут находиться группы и пользователям будет представлен улучшенная система рекомендаций для поиска групп.

В профильных сообществах появятся индивидуальные функции. Появится новая функция Secret Crush, благодаря которой пользователи узнают о взаимной симпатии.

Архитектура Messenger будет переработана, появятся новые функции. Была анонсирована десктопная версия Messenger.

Изменения появятся в WhatsApp и Instagram. Большинство новшеств будут доступны в обновлении приложений для мобильной версии. Изменения на сайте появятся в ближайшие несколько месяцев.



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