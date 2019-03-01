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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире | Фото:02.05 05:46   MIGnews.com

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

По сообщениям СМИ, Криштиану Роналду купил единственный в своем роде Bugatti стоимостью 12,5 миллиона долларов всего через несколько месяцев после покупки редкого Rolls Royce. Роналду подписал последний контракт на сумму 35 миллионов долларов в год, что позволило купить самый дорогой автомобиль на планете.



Машина была представлен на Женевской авто выставке 2019 года. Она имеет 8,0-литровый двигатель W16 с турбонаддувом, и способна развивать скорость до 400 км в час.

Завод выпустил всего одну модель, и она была вдохновлена ​​четырьмя культовыми моделями Type 57 SC Atlantic, которые Bugatti создавал между 1936 и 1938 годами. Новая модель, La Voiture Noire, что означает "Черный автомобиль", на 110 годовщину компании. Это самый дорогой из продаваемых автомобилей в мире. MARCA сообщает, что Bugatti не подтвердил покупателя, и тот не сможет его получить до 2021 года, когда будут завершены последние штрихи.

Ранее в этом году Роналду купил ярко-белый Rolls Royce Cullinan стоимостью 360 000 долларов, внедорожник, который был добавлен в коллекцию Bentley, Porsche и Ferrari.




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