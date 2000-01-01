02.05 04:50 MIGnews.com

Отчим Ким Кардашьян собрался замуж за транссексуала

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Кейтлин Дженнер не перестает оккупировать газетные заголовки с самого момента смены пола три года назад.По информации журнала Heat, 68-летная трансгендерная телезвезда собралась под венец, выбрав для этого не менее любопытную спутницу – свою 21-летнюю подругу Софию Хатчинс.Загвоздка заключается в том, что студентка и модель София в прошлом тоже была мужчиной по имени Скотт.Как пишет издание, ранее бывший отчим Ким Кардашьян чувствовал себя одиноким, но теперь, познакомившись с Хатчинс, мечтает провести с ней остаток жизни.В последнее время папарацци постоянно фиксируют неразлучность пары.По данным журналистов, они собираются сыграть скромную свадьбу в Малибу.Стоит лишь добавить, что, будучи мужчиной, Брюс Дженнер успел трижды пожениться, и от каждого брака у него есть по два ребенка.