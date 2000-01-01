Львицы пытались вломиться в машину к туристам на сафари
Посетители южноафриканского Национального парка Крюгера оказались свидетелями очередного инцидента, во время которого "постояльцы" парка пытались "вскрыть" машину с туристами.
Как утверждают очевидцы, снявшие случившееся, внимание двух отдыхавших на обочине дороге львиц привлекли фотовспышки. Они подошли к автомобилю, обнюхали его и нажали лапой на дверную ручку, а позже пытались ее и вовсе откусить.
После того, как водить отъехал подальше, хищницы потеряли к ним интерес.