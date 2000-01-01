02.05 03:39 MIGnews.com

Львицы пытались вломиться в машину к туристам на сафари

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Посетители южноафриканского Национального парка Крюгера оказались свидетелями очередного инцидента, во время которого "постояльцы" парка пытались "вскрыть" машину с туристами.Как утверждают очевидцы, снявшие случившееся, внимание двух отдыхавших на обочине дороге львиц привлекли фотовспышки. Они подошли к автомобилю, обнюхали его и нажали лапой на дверную ручку, а позже пытались ее и вовсе откусить.После того, как водить отъехал подальше, хищницы потеряли к ним интерес.