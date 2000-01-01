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Жители Кирьят-Арбы смогут посещать бассейн всей семьей | Фото:01.05 21:48   MIGnews.com

Жители Кирьят-Арбы смогут посещать бассейн всей семьей

После напряженного и продолжительного судебного разбирательства власти Кирьят-Арбы были вынуждены все же разрешить местным жителям посещать городской бассейн всей семьей.

Об этом во вторник, 1 мая сообщает The Times of Israel.

В течение многих месяцев городские власти отказывались дать разрешение на одновременное купание в бассейне представителей женского и мужского пола, даже, если это одна семья.

Ранее мужчины и женщины были вынуждены купаться в разное время, чтобы не пересекаться друг с другом.

Это, в свою очередь, создавало проблемы, например, для отцов и матерей, которые не могли одновременно привести в бассейн своих разнополых детей.

Одна из одиноких матерей даже написала в Facebook, что ей приходится нанимать няню для сына, чтобы сводить в бассейн дочерей.

В свою очередь местные власти объясняли нежелание решать проблему и тем, что религиозные евреи не будут посещать бассейн при совместном купании, а городской бюджет потеряет значительную часть финансовых поступлений, но с изменениями все же пришлось согласиться, когда многочисленные истцы обратились в Высший суд справедливости.
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