Бразилец 22 года живет на пляже в замке из песка

По данным издания, 44-летний житель Бразилии Марцио Матолиас уже 22 года живет так, что большинство городских обитателей могут ему только позавидовать.
Дом мужчины стоит в нескольких шагах от моря. Ему очень комфортно жить в своем собственном "замке", но есть правда одно "но": он сделан из песка.
Однако Марцио совершенно не переживает по этому поводу. Он действительно проживает в этом замке, а потому и называет себя "королём пляжа". Как и полагается истинному монарху, у Марцио есть трон, корона и скипетр.
Мужчина рассказал журналистам, что никакое другое место не нравится ему так, как это, расположенное на пляже близ крупнейшего бразильского города Рио-де-Жанейро.
"Я вырос неподалеку, на берегу моря. Я всю свою жизнь провёл на пляже. Позволить себе дорогую квартиру на побережье я не могу, так что лучше буду жить здесь. Я не плачу по счетам, и мне тут комфортно", - отметил Марцио.