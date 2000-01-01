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Бразилец 22 года живет на пляже в замке из песка | Фото:02.05 01:33   MIGnews.com

Бразилец 22 года живет на пляже в замке из песка

Бразилец уже 22 года живет на пляже, но не под открытым небом, а в своем собственном песочном замке.

Об этом во вторник 1 мая сообщает Mirror.

По данным издания, 44-летний житель Бразилии Марцио Матолиас уже 22 года живет так, что большинство городских обитателей могут ему только позавидовать.

Дом мужчины стоит в нескольких шагах от моря. Ему очень комфортно жить в своем собственном "замке", но есть правда одно "но": он сделан из песка.

Однако Марцио совершенно не переживает по этому поводу. Он действительно проживает в этом замке, а потому и называет себя "королём пляжа". Как и полагается истинному монарху, у Марцио есть трон, корона и скипетр.

Мужчина рассказал журналистам, что никакое другое место не нравится ему так, как это, расположенное на пляже близ крупнейшего бразильского города Рио-де-Жанейро.

"Я вырос неподалеку, на берегу моря. Я всю свою жизнь провёл на пляже. Позволить себе дорогую квартиру на побережье я не могу, так что лучше буду жить здесь. Я не плачу по счетам, и мне тут комфортно", - отметил Марцио.
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