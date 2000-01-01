01.05 10:28 MIGnews.com

Проект "Верим в полицию" набирает ход

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В Израильской полиции завершился шестой по счету курс под эгидой проекта "Верим в полицию", в рамках которого национально-религиозный лагерь внедряет своих представителей в ряды израильской полиции. Будущие полицейские сочетают учебу по своей специальности с изучением различных религиозных аспектов, связанных с работой в полиции.Инициатор этого проекта председатель Юридического форума в защиту Израиля и общественной ассоциации "Орот" Нахи Аяль создал этот проект в следствии событий в поселении Амона. Его сын был очень тяжело ранен во время печально известных столкновений полицейских с жителями этого места (сегодня он, слава Бо-гу, здоров). Нахи пережил сильную душевную травму, однако вместо того, чтобы бесконечно критиковать полицию, он решил идти другим путем – внедрить туда как можно больше представителей качественных слоев израильского населения."По окончанию этого курса израильская полиция получит более ста полицейских. Среди выпускников предыдущих курсов уже есть офицеры полиции, а также специалисты в области патрулирования, ведения расследований и розыска. Я желаю новым полицейским интересной и важной работы на благо государства и его граждан", - заявил Нахи Аяль на церемонии открытия курса.