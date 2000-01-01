Мисс Независимость: коллекция в сине-белом от Crazy Line
Модный дом Crazy Line в преддверии Дня Независимости создает особую капсульную коллекцию одежды и украшений в сине-белых красках для стильных и независимых женщин. Она отражает их главный девиз – жизнь как праздник. Модные и выигрышные сочетания для столь праздничного и памятного дня.
Капсульные коллекции от Crazy Line – всегда идеальный баланс между модными тенденциями и классическими мотивами. Так ультрамодный геометрический принт представлен стильными синими джемперами в белую полоску, удлиненными пиджаками, хлопковыми платьями в пол.
Согласитесь, когда не знаешь какой образ предпочесть, стоит смело выбирать классический, ошибки минимальны, восхищенные взгляды максимальны. Строгий силуэт с минимальным количеством деталей – подчеркиваем изящество фигуры и соблазнительные формы.
Длинные джинсовые синие юбки, летящие белые топы, удлиненные платья-рубашки с лаконичным принтом. Классические белые брюки и джинсы идеальной посадки, блузки нежно-голубого цвета, юбки-карандаш в тонкую синюю полоску. Crazy Line одни из немногих, кто создают капсульные коллекции с точно выверенным модным результатом.
В капсульной коллекции к Дню Независимости аксессуары занимают особенное место. Ярко-синие шарфы расчерченные светлыми полосами или украшенные кокетливым горошком (вещи такой расцветки, кстати, абсолютный must-have сезона) в сочетании с восточными кистями – просто восторг!
Эти шарфы привносят в образ нотку патриотичной женственности, с отсылкой к непередаваемому французскому шарму.
Украшения и сумки – идеальное решение при создании праздничного образа. В коллекции представлены ожерелья в классическом и трендовом исполнении, гладкие синее камни и гранджевые цепочки, россыпь бусин в браслетах, гладкий металл кулонов – выбор здесь бесконечен.
Сумки представлены классическими формами – удобная tote-сумка насыщенного синего цвета, белоснежная прямоугольная сумка-почтальон, с игривыми кистями… похоже, модные фавориты этого лета найдены!
Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 80 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.