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01.05 18:13   MIGnews.com

Мисс Независимость: коллекция в сине-белом от Crazy Line

Модный дом Crazy Line в преддверии Дня Независимости создает особую капсульную коллекцию одежды и украшений в сине-белых красках для стильных и независимых женщин. Она отражает их главный девиз – жизнь как праздник. Модные и выигрышные сочетания для столь праздничного и памятного дня.

Стильно, модно, патриотично: изысканная коллекция одежды

Капсульные коллекции от Crazy Line – всегда идеальный баланс между модными тенденциями и классическими мотивами. Так ультрамодный геометрический принт представлен стильными синими джемперами в белую полоску, удлиненными пиджаками, хлопковыми платьями в пол.

Мисс Независимость: коллекция в сине-белом от Crazy Line

Согласитесь, когда не знаешь какой образ предпочесть, стоит смело выбирать классический, ошибки минимальны, восхищенные взгляды максимальны. Строгий силуэт с минимальным количеством деталей – подчеркиваем изящество фигуры и соблазнительные формы.

Мисс Независимость: коллекция в сине-белом от Crazy Line

Длинные джинсовые синие юбки, летящие белые топы, удлиненные платья-рубашки с лаконичным принтом. Классические белые брюки и джинсы идеальной посадки, блузки нежно-голубого цвета, юбки-карандаш в тонкую синюю полоску. Crazy Line одни из немногих, кто создают капсульные коллекции с точно выверенным модным результатом.

Оттенки синего, детали белого: коллекция ультрамодных аксессуаров

В капсульной коллекции к Дню Независимости аксессуары занимают особенное место. Ярко-синие шарфы расчерченные светлыми полосами или украшенные кокетливым горошком (вещи такой расцветки, кстати, абсолютный must-have сезона) в сочетании с восточными кистями – просто восторг!

Эти шарфы привносят в образ нотку патриотичной женственности, с отсылкой к непередаваемому французскому шарму.

Мисс Независимость: коллекция в сине-белом от Crazy Line

Украшения и сумки – идеальное решение при создании праздничного образа. В коллекции представлены ожерелья в классическом и трендовом исполнении, гладкие синее камни и гранджевые цепочки, россыпь бусин в браслетах, гладкий металл кулонов – выбор здесь бесконечен.

Сумки представлены классическими формами – удобная tote-сумка насыщенного синего цвета, белоснежная прямоугольная сумка-почтальон, с игривыми кистями… похоже, модные фавориты этого лета найдены!

Мисс Независимость: коллекция в сине-белом от Crazy Line

Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 80 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.

https://www.crazyline.com/
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