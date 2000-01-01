01.05 18:06 MIGnews.com

9 из 10 жителей страны гордятся быть израильтянами

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89% граждан Еврейского государства в той или иной степени гордятся тем, что они израильтяне. Таковы результаты социологического исследования, проведенного газетой "Исраэль Хайом" и институтом New Wave к 69-му Дню Независимости Израиля.Опрос проводился 26 апреля, в нем приняла участие репрезентативная выборка из 500 ивритоязычных израильтян.Так, более половины участников исследования (58%) заявили, что "очень гордятся" своим гражданством, и еще 31% "гордятся в достаточной мере". 8% ответили, что "не очень горды" быть израильтянами, и только 1% не гордится этим вообще. Еще 2% не смогли определиться с ответом.Кроме того, 69% жителей страны согласны с тем, что Израиль является хорошим местом для жизни. Им могут возразить 18% участников опроса. Остальные 13% не смогли ответить.Среди самых популярных вариантов ответа на вопрос о самой важной проблеме, стоящей сегодня перед Израилем, участники исследования выбрали социальный раскол (22%), экономическую ситуацию внутри страны (21%) и коррупцию (18%). Как это ни странно, но угроза терроризма заняла лишь четвертое место – 17%.Менее популярные ответы: политический конфликт между левыми и правыми (8%), безопасность на границах (7%), разногласия между светскими и религиозными евреями (4%) и преступность (3%).В то время, как около трети израильтян (31%) заметили улучшение своего личного положения в сравнении с прошлым годом, об ухудшении сказали лишь 11%. Большинство же (58%) не заметило никаких изменений.