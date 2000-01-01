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instagram.com 01.05 22:28   MIGnews.com

Принц Дубая объявил о создании нового шрифта в Microsoft

В Дубае решили создать новый шрифт в Microsoft. Об этом сообщил Принц Дубая Мохаммед бен Рашида Мактума. Его высочество акцентировало внимание на том, что новый шрифт Dubai Font станет настоящим новшеством в привычной всем операционной системе.

Разработчики решили таким образом сделать офисную работу организаций намного интереснее, так как новое изобретение подразумевает не только банальное изменение параметров печатных букв. По словам программистов, новый шрифт будет достаточно удобен как для глаз при чтении, так и при печатной работе.

Принц Мохаммед бен Рашида Мактума подчеркнул, что этим новшеством город станет первым в списке новаторов по технологиям. Как только шрифт будет официально введен, им смогут воспользоваться правительственные организации для оформления документации и ведения деловой переписки.
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