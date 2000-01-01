01.05 10:35 MIGnews.com

Израиль: арабы более довольны ситуацией в стране, чем евреи

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Институт демократии провел опрос с участием 600 израильтян, результаты которого были опубликованы накануне 69-летия Государства Израиль.По результатам соцопроса выяснилось, что израильские арабы удовлетворены жизнью в стране больше, чем ее еврейские представители.Так, 43% израильтян и 66% арабов позитивно расценивают ситуацию в Израиле. А вот 74% евреев и 57% арабов сказали, что считают свою жизнь в стране хорошей или очень хорошей.Также согласно данным опроса, 73% евреев оптимистично расценивают перспективы Израиля, а среди арабов таких оказалось 61%.Исследование показало, что больше половины израильтян довольны успехами экономики Израиля: 60% евреев и 75% арабов оценивают экономическую ситуацию как хорошую или очень хорошую.Также 70% евреев довольны успехами Израиля в сфере здравоохранения, науки и образования.