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Израиль: арабы более довольны ситуацией в стране, чем евреи | Фото: Thinkstock01.05 10:35   MIGnews.com

Израиль: арабы более довольны ситуацией в стране, чем евреи

Институт демократии провел опрос с участием 600 израильтян, результаты которого были опубликованы накануне 69-летия Государства Израиль.

По результатам соцопроса выяснилось, что израильские арабы удовлетворены жизнью в стране больше, чем ее еврейские представители.

Так, 43% израильтян и 66% арабов позитивно расценивают ситуацию в Израиле. А вот 74% евреев и 57% арабов сказали, что считают свою жизнь в стране хорошей или очень хорошей.

Также согласно данным опроса, 73% евреев оптимистично расценивают перспективы Израиля, а среди арабов таких оказалось 61%.

Исследование показало, что больше половины израильтян довольны успехами экономики Израиля: 60% евреев и 75% арабов оценивают экономическую ситуацию как хорошую или очень хорошую.

Также 70% евреев довольны успехами Израиля в сфере здравоохранения, науки и образования.
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