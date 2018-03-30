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Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл | Фото:02.04 01:33   MIGnews.com

Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Британские журналисты подсчитали, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл может обойтись королевскому дворцу в сумму около 45 миллионов долларов.

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает издание Page Six.

Издание отмечает, что большая часть трат пойдет на охрану и безопасность.

Праздничное украшение Виндзорского замка, где в часовне Святого Георгия состоится венчание, угощение для гостей и свадебное платье невесты вместе будут стоить примерно 1,4 миллиона долларов.

Финансовые затраты связаны также с тем, что придется на день закрыть Виндзорский замок, где в часовне Святого Георгия 19 мая пройдет церемония бракосочетания, уточняет издание.

Британская полиция ожидает, что город Виндзор во время церемонии бракосочетания принца и актрисы могут посетить более 100 тысяч человек.
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