02.04 01:33 MIGnews.com
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Британские журналисты подсчитали, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл может обойтись королевскому дворцу в сумму около 45 миллионов долларов.
Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает издание Page Six
.
Издание отмечает, что большая часть трат пойдет на охрану и безопасность.
Праздничное украшение Виндзорского замка, где в часовне Святого Георгия состоится венчание, угощение для гостей и свадебное платье невесты вместе будут стоить примерно 1,4 миллиона долларов.
Финансовые затраты связаны также с тем, что придется на день закрыть Виндзорский замок, где в часовне Святого Георгия 19 мая пройдет церемония бракосочетания, уточняет издание.
Британская полиция ожидает, что город Виндзор во время церемонии бракосочетания принца и актрисы могут посетить более 100 тысяч человек.
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