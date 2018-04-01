01.04 23:24 MIGnews.com
В Ираке открылся первый кошачий отель
В Ираке в городе Басра открылся первый в стране отель для кошек.
Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает Reuters, передает Лента.ру
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Издание отмечает, что гостиницу для животных соорудил студент-ветеринар Ахмед Тахер Мекки прямо в своем доме.
Основатель заведения отмечает, что это первое подобное заведение в стране.
Одна ночь в отеле стоит пять тысяч динаров (приблизительно 4,2 доллара). За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.
По словам Маки, таким образом он хочет побудить людей брать кошек себе домой.
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