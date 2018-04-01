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В Ираке открылся первый кошачий отель | Фото:01.04 23:24   MIGnews.com

В Ираке открылся первый кошачий отель

В Ираке в городе Басра открылся первый в стране отель для кошек.

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщает Reuters, передает Лента.ру.

Издание отмечает, что гостиницу для животных соорудил студент-ветеринар Ахмед Тахер Мекки прямо в своем доме.

Основатель заведения отмечает, что это первое подобное заведение в стране.

Одна ночь в отеле стоит пять тысяч динаров (приблизительно 4,2 доллара). За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.

По словам Маки, таким образом он хочет побудить людей брать кошек себе домой.

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