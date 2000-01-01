02.04 04:18 MIGnews.com

Участники телешоу год жили в лесу, не зная, что их закрыли

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В достаточно необычной ситуации оказались герои британского реалити-шоу Eden ("Эдем"), которые по правилам участия должны были в течение года жить в глухом шотландском лесу вдали от цивилизации, построить общество и научиться самостоятельно добывать еду.Из-за низких рейтингов руководство 4-го канала британского телевидения приняло решение закрыть проект, однако его участникам об этом сказать забыли. Стоит отметить, что на экраны вышли лишь первые 4 выпуска телешоу, последний из которых датирован 8 августа 2016 года.В течение года 13 участников покинули проект, а остальные 10 продолжили оставаться лесу вплоть до 23 марта. Когда они вышли оказалось, что их страна покидает Евросоюз, а Дональд Трамп стал 45-м президентом США.