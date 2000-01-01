Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Участники телешоу год жили в лесу, не зная, что их закрыли 02.04 04:18   MIGnews.com

Участники телешоу год жили в лесу, не зная, что их закрыли

В достаточно необычной ситуации оказались герои британского реалити-шоу Eden ("Эдем"), которые по правилам участия должны были в течение года жить в глухом шотландском лесу вдали от цивилизации, построить общество и научиться самостоятельно добывать еду.



Из-за низких рейтингов руководство 4-го канала британского телевидения приняло решение закрыть проект, однако его участникам об этом сказать забыли. Стоит отметить, что на экраны вышли лишь первые 4 выпуска телешоу, последний из которых датирован 8 августа 2016 года.

В течение года 13 участников покинули проект, а остальные 10 продолжили оставаться лесу вплоть до 23 марта. Когда они вышли оказалось, что их страна покидает Евросоюз, а Дональд Трамп стал 45-м президентом США.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:35
Парфюмеры создали духи с запахом котят
02:32
Выяснено, почему переносить похмелье с возрастом труднее
01:26
Разговоры с питомцами – признак высокого интеллекта
00:39
Песков рассказал о похожих подходах Путина и Трампа
22:22
Боевики “Боко Харам” в Нигерии похитили 22 девушки
21:52
Взрыв на карнавале во Франции. Видео  
20:49
Умер поэт Евгений Евтушенко
20:35
Иордания критикует Израиль за новое поселение
19:58
Меркель призывает мигрантов селиться в селах, а не городах
19:37
ХАМАС открывает КПП Эрез для ООН и Красного Креста
18:59
Погром на еврейском кладбище во Франции
18:39
Все задержанные по делу о теракте в Лондоне освобождены
17:56
В Ираке уничтожили "правую руку" Абу Бакра аль-Багдади
17:27
Герцог: Коалиция на грани коллапса, пришло наше время
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus