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Парфюмеры создали духи с запахом котят 02.04 03:35   MIGnews.com

Парфюмеры создали духи с запахом котят

Нью-Йоркский парфюмерный бренд Demeter Fragrance Library выпустил духи с ароматом котенка, назвал их соответствующим образом - Kitten Fur, или "Шерстка котенка". Самое примечательное, что это отнюдь не самый необычный их аромат. По мнению авторов духов, они являются "воплощением теплоты и комфорта маленького мурлыки".

Kitten Fur входит в линейку природных ароматов компании, в которую входят такие парфюмы, как "Гигантская секвойя", "Горный воздух", "Трава", "Грязь" и "Земляной червь".

Изобретатель духов Марк Крэймс говорит, что работал над ними 15 лет и они были очень востребованными.

До этой линейки у DFL был только один аромат с запахом чего-то живого, он назывался Новорожденный ребенок (англ. New Baby), но его было воссоздать проще. В него вошли запахи лосьона, порошка и детского шампуня, которые ассоциируются с младенцами.
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