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Разговоры с питомцами – признак высокого интеллекта | Фото: Thinkstock02.04 01:26   MIGnews.com

Разговоры с питомцами – признак высокого интеллекта

Разговоры с домашним любимцем свидетельствуют о высоком уровне интеллекта человека. К такому выводу пришли ученые из Университета психологических исследований в Аризоне, США.

Согласно результатам исследования, более 70% владельцев животных разговаривают со своими любимцами. При этом некоторые общаются с домашними любимцами даже чаще, чем с детьми.

Специалисты пришли к выводу, что построить в голове диалог с кошкой, собакой или другим любимцем может только человек, обладающий сильным ассоциативным мышлением.

Кроме того, люди, общающиеся со своими питомцами, как ни странно, испытывают гораздо меньше сложностей при общении с другими людьми.

Психологи отмечают, что разговор со своим питомцем не является психическим отклонением. Отчасти мы можем заменить диалог с самим собой, которые нередко ведут люди между собой.

Кроме того, постоянное ведение разговоров с домашним животным с "додумыванием" ответов за него позволяет тренировать память, отмечают исследователи.
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