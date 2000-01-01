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Борис Джонсон снова женится и готовится стать отцом | Фото:01.03 22:15   MIGnews.com

Борис Джонсон снова женится и готовится стать отцом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс решили пожениться, сообщает The Telegraph. Недавно они официально объявили о помолвке.

Также, сообщается, что глава британского правительства скоро станет отцом. Предполагается, что ребенок должен появиться на свет в начале лета.

Напомним, что Борис Джонсон был женат трижды и у него есть пятеро детей. Четверо: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор - от юриста Марине Велиер во втором браке. Кроме того, у премьера есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.


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