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Тарантино выбрал имя новорожденному сыну | Фото:02.03 04:11   MIGnews.com

Тарантино выбрал имя новорожденному сыну

Голливудский режиссер Квентин Тарантино и его израильская супруга Даниэла Пик назвали новорожденного сына Лео, что в переводе с латыни означает "лев".

Счастливые родители провели церемонию обрезания и представили имя, передает The Jerusalem Post.

Мальчик родился 22 февраля в больнице "Ихилов". По данным 12 канала, ребенка назвали в честь деда по материнской линии, который является музыкантом.

Этот ребенок является первенцем для Тарантино и Пик, разница в возрасте у которых составляет 20 лет. Роман между ними закрутился в 2009 году, во время визита Тарантино в Тель-Авив. Режиссер прибыл в рамках мирового рекламного тура фильма "Бесславные ублюдки".

Тарантино познакомили на мероприятии с дочерью израильского композитора, поп-певца Цвики пика Даниэлой в 2009 году. Тогда СМИ писали, что это была любовь с первого взгляда. В итоге парочка поженилась в 2018 году в Лос-Анджелесе.


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