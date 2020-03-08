Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Мягкая и корпусная мебель от Rest & Relax – скидки до 70%! 01.03 14:19   MIGnews.com

Мягкая и корпусная мебель от Rest & Relax – скидки до 70%!

В первую неделю весны сеть магазинов Rest & Relax устраивает грандиозную распродажу: мягкая и корпусная мебель, столы и стулья - со скидкой до 70%. А в филиале магазина в Ришон ле-Ционе – 70% скидки на всю новую коллекцию 2020 года.

Весна – время цветения и обновления, а скидки от Rest & Relax – отличный повод обновить и украсить интерьер стильной, современной, комфортной и качественной мебелью по самым выгодным ценам.

Мягкая и корпусная мебель от Rest & Relax – скидки до 70%!

В магазинах Rest & Relax вы найдете модели мягкой мебели на любой вкус. Роскошные и функциональные европейские салоны, раскладывающиеся в просторную двуспальную кровать и содержащие вместительный ящик для белья. Реклайнеры и диваны в обивке из моющейся ткани – прекрасный выбор для семей с маленькими детьми. Модели в скандинавском стиле для любителей актуального сегодня минимализма. Кожаные или велюровые, изящные или просторные, но непременно удобные и функциональные салоны, диваны и кресла - зададут новый свежий стиль всему вашему дому.

Мягкая и корпусная мебель от Rest & Relax – скидки до 70%!

Если вы любите перемены, обратите внимание на модульную мебель – ее можно переставлять по своему желанию, создавая каждый раз новые композиции. И, если вы собираетесь в будущем переезжать, у вас не возникнет проблемы, как разместить такой салон в новой квартире, не говоря уже о том, что грузить и перевозить такую мебель гораздо удобнее, чем обычную.

Мягкая и корпусная мебель от Rest & Relax – скидки до 70%!

Предпочитаете ли вы строгие классические линии или вам по душе модерн – вы влюбитесь в наши модели и непременно найдете ту, что впишется именно в ваш интерьер и задаст ему неповторимый стиль, отражающий ваш эстетический вкус.

У вас есть целая неделя, с 1 по 8 марта, чтобы ознакомиться с нашим ассортиментом, выбрать себе идеальную мягкую (или не мягкую) мебель и без спешки приобрести ее с невероятной скидкой до 70%.

Ждем вас:
➡ Петах-Тиква, ул. а-Рав Пинто, 21 (угол ул. Бен Цион Галис, 9 – промзона Сгула) – ОТКРЫТО ТАКЖЕ В СУББОТУ с 10:00 до 22:00.
➡ Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 11 (здание UMI).
➡ Нетания, ул. а-Оманут, 12 – ОТКРЫТО ТАКЖЕ В СУББОТУ с 11:00 до 21:00.

☎ Телефон *5179

Наша страница в Фейсбук: https://www.facebook.com/MebelRestRelax/
Наш сайт: https://www.rest-relax.co.il/

* Актуально c 1.03 до 08.03.2020

* Фото для иллюстрации

На правах рекламы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:27
Вынужденная посадка пассажирского лайнера в Бен-Гурион
16:18
Ганц: не удивлюсь, если выборы попытаются сорвать
15:36
Анкара: сирийские самолеты пытались атаковать наши
15:15
Турция открыла границу в Европу для сирийских беженцев
14:54
Сара Нетаниягу подала иск за клевету к служанке
14:40
Не боится коронавируса: Ганц явился в молл Гиватаима
14:27
Нетаниягу: Либерман не будет частью моего правительства
14:24
Ганц: Ликуд раздул панику коронавируса в Гиватаиме
14:09
Израиль начнет импортировать сливочное масло из-за дефицита
14:04
Натан Эшель позвонил Мири Регев и извинился за "скотину"
14:03
20 человек подали иск к Ликуду на миллион за слив данных
13:47
Цены на бензин в Израиле продолжают падать
13:39
В Идлибе убиты три сирийских генерала
13:18
Видео: В Идлибе сбит Су-24
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus