Мягкая и корпусная мебель от Rest & Relax – скидки до 70%!
В первую неделю весны сеть магазинов Rest & Relax устраивает грандиозную распродажу: мягкая и корпусная мебель, столы и стулья - со скидкой до 70%. А в филиале магазина в Ришон ле-Ционе – 70% скидки на всю новую коллекцию 2020 года.
Весна – время цветения и обновления, а скидки от Rest & Relax – отличный повод обновить и украсить интерьер стильной, современной, комфортной и качественной мебелью по самым выгодным ценам.
В магазинах Rest & Relax вы найдете модели мягкой мебели на любой вкус. Роскошные и функциональные европейские салоны, раскладывающиеся в просторную двуспальную кровать и содержащие вместительный ящик для белья. Реклайнеры и диваны в обивке из моющейся ткани – прекрасный выбор для семей с маленькими детьми. Модели в скандинавском стиле для любителей актуального сегодня минимализма. Кожаные или велюровые, изящные или просторные, но непременно удобные и функциональные салоны, диваны и кресла - зададут новый свежий стиль всему вашему дому.
Если вы любите перемены, обратите внимание на модульную мебель – ее можно переставлять по своему желанию, создавая каждый раз новые композиции. И, если вы собираетесь в будущем переезжать, у вас не возникнет проблемы, как разместить такой салон в новой квартире, не говоря уже о том, что грузить и перевозить такую мебель гораздо удобнее, чем обычную.
Предпочитаете ли вы строгие классические линии или вам по душе модерн – вы влюбитесь в наши модели и непременно найдете ту, что впишется именно в ваш интерьер и задаст ему неповторимый стиль, отражающий ваш эстетический вкус.
У вас есть целая неделя, с 1 по 8 марта, чтобы ознакомиться с нашим ассортиментом, выбрать себе идеальную мягкую (или не мягкую) мебель и без спешки приобрести ее с невероятной скидкой до 70%.
Ждем вас:
➡ Петах-Тиква, ул. а-Рав Пинто, 21 (угол ул. Бен Цион Галис, 9 – промзона Сгула) – ОТКРЫТО ТАКЖЕ В СУББОТУ с 10:00 до 22:00.
➡ Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 11 (здание UMI).
➡ Нетания, ул. а-Оманут, 12 – ОТКРЫТО ТАКЖЕ В СУББОТУ с 11:00 до 21:00.