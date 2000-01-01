02.03 02:56 MIGnews.com

Дочь Стивена Спилберга задержали за домашнее насилие

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Приемная дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла арестована за домашнее насилие, в субботу 29 февраля. Об этом сообщает Fox News.23-летнюю девушку задержали в городе Нэшвилл, штат Теннеси, что подтвердил её 47-летний жених Чак Панков.Он заявил, что это было "недоразумением", и никто не пострадал. Тем не менее, дочь Спилберга проведет в полицейском участке 12 часов.Ранее сообщалось, что дочь Спилберг начала работать в порно-индустрии.