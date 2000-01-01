02.03 00:25 MIGnews.com

Мадонна упала во время выступления и заплакала

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Легендарная певица Мадонна упала со стула во время своего выступления в Париже и заплакала, сообщает Daily Mail.61-летняя звезда давала концерт 28 февраля во Франции. В одном из танцевальных движений, Мадонна встала на стул и неожиданно свалилась с него.Одна из артисток балета помогла подняться певице, которая не могла сдержать слез.Ранее сообщалось, что поп-звезда травмировала колено, но решила не отменять концерты.