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Мадонна упала во время выступления и заплакала | Фото:02.03 00:25   MIGnews.com

Мадонна упала во время выступления и заплакала

Легендарная певица Мадонна упала со стула во время своего выступления в Париже и заплакала, сообщает Daily Mail.

61-летняя звезда давала концерт 28 февраля во Франции. В одном из танцевальных движений, Мадонна встала на стул и неожиданно свалилась с него.

Одна из артисток балета помогла подняться певице, которая не могла сдержать слез.

Ранее сообщалось, что поп-звезда травмировала колено, но решила не отменять концерты.


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