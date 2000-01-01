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Тейлор Свифт примерила бороду и костюм в новом клипе | Фото:02.03 01:42   MIGnews.com

Тейлор Свифт примерила бороду и костюм в новом клипе

Певица Тейлор Свифт преобразилась до неузнаваемости в новом клипе, нацеленном на освещение гендерного неравенства. Для музыкального видео, Свифт трансформировалась в бородатого мужчину, с помощью сложного макияжа и костюмов, пишет SkyNews.

Она сыграла высокомерного начальника, вспыльчивого теннисиста и пассажира метро в клипе The Man и все это под тяжестью макияжа, бороды и мужской прически.

В Instagram Свифт поблагодарила Дуэйна "Скалу" Джонсона за то, что он озвучил ее персонажа, и ее отца Скотта за то, что он "дебютирует в роли судьи".

Для трансформации 30-летней звезде сделали поддельную челюсть, нос и губы. Режиссером выступила сама певица. Сингл, выпущенный за месяц до музыкального клипа, отражает гендерное неравенство в рабочей сфере, в воспитании детей и в собственной карьере Свифт.




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