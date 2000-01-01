В России заработала соцсеть и "биржа блогеров" AliExpress
В четверг, 1 марта, в России заработала собственная соцсеть китайской торговой площадки для клиентов AliExpress Connect "Клуб шопоголиков" и "биржа блогеров".
Представители говорят, что в РФ соцсеть интегрируют в мобильное приложение AliExpress. Блогеры смогут записывать обзоры на товары, финвопрос оговорят. Так, у блогера должно быть не менее 5 тыс. подписчиков (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter).
"Пользовательский контент работает на продажи, поэтому продавцы и раньше пытались договориться с крупными блогерами", — поведал глава по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, пишет Коммерсант.
На сегодня интерфейс мобильного приложения подгоняется под ленту соцсети, есть товарные предложения, обзоры продукции и редакционный контент.