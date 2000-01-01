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В РФ заработала соцсеть и `биржа блогеров` AliExpress 01.03 10:31   MIGnews.com

В России заработала соцсеть и "биржа блогеров" AliExpress

В четверг, 1 марта, в России заработала собственная соцсеть китайской торговой площадки для клиентов AliExpress Connect "Клуб шопоголиков" и "биржа блогеров".

Представители говорят, что в РФ соцсеть интегрируют в мобильное приложение AliExpress. Блогеры смогут записывать обзоры на товары, финвопрос оговорят. Так, у блогера должно быть не менее 5 тыс. подписчиков (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter).

"Пользовательский контент работает на продажи, поэтому продавцы и раньше пытались договориться с крупными блогерами", — поведал глава по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский, пишет Коммерсант.

На сегодня интерфейс мобильного приложения подгоняется под ленту соцсети, есть товарные предложения, обзоры продукции и редакционный контент.
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