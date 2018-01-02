01.03 21:53 MIGnews.com

Барбра Стрейзанд призналась, что клонировала собаку. Дважды

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В 2017 году американскую актрису и певицу Барбру Стрейзанд постигло горе – в возрасте 14 лет скончалась любимая собачка Саманта. Не сумев смириться с утратой (оно и не странно, любовь к питомцу, которого Стрейзанд брала едва ли не все выходы в свет), она решила ее клонировать.В интервью изданию Variety Стрейзанд призналась, что из клеток, взятых из пасти и желудка, ученые вырастили ей не один, а целых два клона Саманты - Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет. К слову, вдобавок к этим двум, Барбра Стрейзанд взяла в дом еще и "двоюродную сестру" умершей Саманты – Мисс Фэнни, единственная появившаяся на свет естественным путем.Различает всех своих, похожих как две (или, если быть точнее, три) капли воды, питомцев артистка не только по разноцветным нарядам, но и по темпераменту."У них разные характеры. Я жду, когда они подрастут, чтобы увидеть, будут ли у них ее карие глаза и серьезность", - рассказала она.