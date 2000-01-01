01.03 20:26 MIGnews.com

В Польше выпустили носки с Гитлером

Skarpetki "Adolf". Trudno to nawet skomentować. pic.twitter.com/F7G14X7uHX — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 22 февраля 2018 г.

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Польская компания-производитель носков Nanushki оказалась в эпицентре неонацистского скандала – на ее сайте обнаружили продукцию с принтом, до боли напоминающим портрет фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.И хотя в Instagram Nanushki носки появились еще в октябре 2016 года, внимание общественности к этому Музей-мемориал Аушвиц-Биркенау привлек лишь в этом месяце. Они возмутились использованием образа "одного из величайших преступников в истории в маркетинговых целях"."Носки "Адольф". Это даже сложно комментировать", - говорится в Twitter музея.Со ссылкой на сайт производителя The New York Post сообщает, что носки были придуманы именно с таким дизайном "для приведения порядка в ящик для носков".На фоне поднявшейся волны негодования Nanushki спешно переименовали свои "нацистские" носки на "Патрика"."Мы считаем, что в наше время надо несколько дистанцироваться от окружающего нас мира. Мы все знаем историю и считаем Вторую мировую войну ужасным событием, но это история, которую мы не можем ни поменять, ни стереть, а наши носки "Адольф" никак на судьбу мира не повлияют", - заявили представители компании газете Mirror, отметив, что намеренно изобразили нацистского лидера в комическом образе.