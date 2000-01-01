02.03 06:12 MIGnews.com

Соцсети высмеяли российскую ракету нового типа

Для тех, кому лень читать, итоги послания Путина Федеральному собранию в одной картинке pic.twitter.com/Rv6uD83Gjf — Лентач (@oldLentach) 1 марта 2018 г.

UH oh. Putin is about to annex Jupiter https://t.co/h9zxh0VAwb — Roland Oliphant (@RolandOliphant) 1 марта 2018 г.

Военные учения под Ростовом pic.twitter.com/dpbLf4EUkb — Artem Priakhin (@PriakhinArtem) 1 марта 2018 г.

Теперь показывают мультик про систему "Кинжал". Такой, помню, в первой версии игры Red Alert был pic.twitter.com/yMqa4X71mx — Alexey Navalny (@navalny) 1 марта 2018 г.

Путин показал ракеты не имеющие аналогов в мире: pic.twitter.com/GDiK2qQC5U — 3й тост за ґіпєрлуп™ (@DFENS3000) 1 марта 2018 г.

Ннннате пендосы нна нна👊👊👊 pic.twitter.com/8movMCvGKk — 3й тост за ґіпєрлуп™ (@DFENS3000) 1 марта 2018 г.

Путин просит прислушаться к России, но ведь новая ракета летит быстрее звука



🤔🤔🤔 — Никита Лихачёв (@Niketas) 1 марта 2018 г.

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Комментарии

В социальных сетях язвительно прокомментировали громкие заявления президента России Владимира Путина о новом оружии, оснащенным ядерным двигателем, подводным беспилотником и боевыми лазерами.Некоторые "юзеры" Twitter посчитали, что создание российской ракеты, не имеющей аналогов, говорит о намерениях Путина аннексировать Юпитер.Кроме того, ролик, который Путин предоставил для наглядного примера действия ракеты, был настолько в плохом качестве, что его пользователи начали сравнивать со старыми компьютерными играми.Объявление о создании ракеты нового типа Путин сделал в ходе своего послания Федеральному собранию."В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал глава России.