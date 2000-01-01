Соцсети высмеяли российскую ракету нового типа

Для тех, кому лень читать, итоги послания Путина Федеральному собранию в одной картинке pic.twitter.com/Rv6uD83Gjf— Лентач (@oldLentach) 1 марта 2018 г.
UH oh. Putin is about to annex Jupiter https://t.co/h9zxh0VAwb— Roland Oliphant (@RolandOliphant) 1 марта 2018 г.
Военные учения под Ростовом pic.twitter.com/dpbLf4EUkb— Artem Priakhin (@PriakhinArtem) 1 марта 2018 г.
Теперь показывают мультик про систему "Кинжал". Такой, помню, в первой версии игры Red Alert был pic.twitter.com/yMqa4X71mx— Alexey Navalny (@navalny) 1 марта 2018 г.
Путин показал ракеты не имеющие аналогов в мире: pic.twitter.com/GDiK2qQC5U— 3й тост за ґіпєрлуп™ (@DFENS3000) 1 марта 2018 г.
Ннннате пендосы нна нна👊👊👊 pic.twitter.com/8movMCvGKk— 3й тост за ґіпєрлуп™ (@DFENS3000) 1 марта 2018 г.
Путин просит прислушаться к России, но ведь новая ракета летит быстрее звука— Никита Лихачёв (@Niketas) 1 марта 2018 г.
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