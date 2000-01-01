Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из Twitter: konstantin 02.03 06:12   MIGnews.com

Соцсети высмеяли российскую ракету нового типа

В социальных сетях язвительно прокомментировали громкие заявления президента России Владимира Путина о новом оружии, оснащенным ядерным двигателем, подводным беспилотником и боевыми лазерами.




Некоторые "юзеры" Twitter посчитали, что создание российской ракеты, не имеющей аналогов, говорит о намерениях Путина аннексировать Юпитер.




Кроме того, ролик, который Путин предоставил для наглядного примера действия ракеты, был настолько в плохом качестве, что его пользователи начали сравнивать со старыми компьютерными играми.













Объявление о создании ракеты нового типа Путин сделал в ходе своего послания Федеральному собранию.

"В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал глава России.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:48
Баку: огонь унес жизни не менее 30 человек
12:27
Законопроект о призыве: ШАС не согласен с "Яадут ха-Тора"
11:54
В Меа-Шеарим хотели поджечь куклу в виде солдата ЦАХАЛа
11:34
Силы ЦАХАЛа арестовали троих палестинцев
11:28
Яир Лапид: Я никогда не говорил, что не дружу с Милченом
11:08
Теракт в Кабуле: пострадали мирные жители
10:52
В некоторых районах Турции введен комендантский час
10:47
Американцам посоветовали быть осторожными в Израиле
10:07
Ави Габай раскритиковал Нетаниягу
09:48
КНДР открестилась от разработки химоружия в Сирии
09:36
В ХАМАСе заявили о возможном слиянии с Дахланом
08:55
ЕП поддержал введение санкций против поляков
08:49
Парижский пригород передумал признавать Палестину
08:26
Палестинцы требуют изгнания американских дипломатов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus