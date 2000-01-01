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На коже египетских мумий найдены самые древние татуировки | Фото: AFP02.03 01:27   MIGnews.com

На коже египетских мумий найдены самые древние татуировки

Археологи в Британском национальном музее случайно обнаружили две древнеегипетских мумии возрастом в пять тысяч лет, чья кожа была украшена рисунками овец, быков и другими сложными татуировками.

Об этом в четверг. 1 марта сообщает "Би-би-си".

Статья ученых опубликована в Journal of Archaeological Science.

По данным издания, мумии были обнаружены в Гебелейне в Верхнем Египте, примерно в 40 километрах к югу от Луксора.

На верхней части руки мумии мужчины изображен дикий бык и гривистый баран. На верхней части руки и плече мумии женщины изображен орнамент из знаков, похожих на латинскую букву S.

Оба тела были захоронены в неглубоких могилах и не были специально мумифицированы. Они так хорошо сохранились благодаря климатическим условиям в пустынной местности.

Отметим, что до сих пор самыми древними считались татуировки, сделанные 4000 лет назад.

"Эти удивительные мумии отодвигают время появления этого искусства в Африке как минимум на тысячу лет назад в прошлое", - цитирует газета Guardian слова куратора музея и одного из авторов открытия Дэниеля Антуана.

"Компьютерная томография и инфракрасное сканирование помогли нам совсем по другому посмотреть на мумии из Гебелейна. Только сейчас мы начали раскрывать тайны жизни этих людей, чьи тела так великолепно сохранились", - отмечает он.

Еще в конце 19 века археологи обнаружили в Гебелейне большое кладбище и некрополь, построенные еще в додинастический период, и шесть тел древних египтян, превратившихся в мумии естественным путем. Две из них, принадлежавших мужчине и женщине, были переданы на хранение в Британский национальный музей в 1900 году, где их периодически изучают археологи, египтологи и представители других наук.
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