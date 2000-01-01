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Австрия не хочет быть европейской пепельницей 01.03 22:20   MIGnews.com

Австрия не хочет быть европейской пепельницей

Австрийцы массово протестуют против курения, так петиция с требованием запретить курить в барах и ресторанах собрала более 400 тысяч подписей.

Инициатор петиции Австрийская медицинская ассоциация, она появилась после того, как правительство сняло запрет на курение, которое должно было заработать в мае.

Инициаторы продолжают собирать сторонников, а управленцы работают над тем, чтобы на неделе вынесли решение о продлении политики курения в заведениях, пишет Kronen Zeitung.

Австрийская медицинская ассоциация хочет дать людям прилично времени для подписания петиции, прежде чем ее на официальном уровне передадут для рассмотрения в парламент.

Как известно, Австрия одна из последних стран ЕС, где курение в барах и ресторанах разрешено. Согласно статистике Евростата, 30% австрийцев старшего возраста курят, то - третий самый высокий показатель в ЕС.
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