Австрия не хочет быть европейской пепельницей

Австрийцы массово протестуют против курения, так петиция с требованием запретить курить в барах и ресторанах собрала более 400 тысяч подписей.
Инициатор петиции Австрийская медицинская ассоциация, она появилась после того, как правительство сняло запрет на курение, которое должно было заработать в мае.
Инициаторы продолжают собирать сторонников, а управленцы работают над тем, чтобы на неделе вынесли решение о продлении политики курения в заведениях, пишет Kronen Zeitung.
Австрийская медицинская ассоциация хочет дать людям прилично времени для подписания петиции, прежде чем ее на официальном уровне передадут для рассмотрения в парламент.
Как известно, Австрия одна из последних стран ЕС, где курение в барах и ресторанах разрешено. Согласно статистике Евростата, 30% австрийцев старшего возраста курят, то - третий самый высокий показатель в ЕС.