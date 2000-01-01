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Билл Гейтс: Биткоин — причина смертей | Фото:01.03 23:28   MIGnews.com

Билл Гейтс: Биткоин — причина смертей

Криптовалюты убивают людей, при этом абсолютно прямым способом.

Об этом 28 февраля заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс во время общения с пользователями сайта Reddit.

По его словам, криптовалюты действительно опасны, поскольку помогают людям, которые хотят скрывать свои финансовые транзакции от правительства.

"Главная особенность криптовалют – их анонимность. Я не думаю, что это хорошо. Способность правительства выявлять отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма – вот это хорошо", — написал Гейтс.

Он подчеркнул, что работа криптовалют завязана на схемах вороства и перемещения "черных" денег, и преступники во всем мире скрывают "миллиарды прибыли". Эти деньги свободно циркулируют без возможности отслеживания.

Гейтс также напомнил, что криптовалюты могут использоваться для покупки наркотиков. То есть это технология, которая может стать причиной смерти, отметил он.
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