Новая коллекция столовых гарнитуров к весенним праздникам
Столовый гарнитур уже давно перестал быть только местом, где мы собираемся всей семьей, чтобы отметить праздники или поделиться новостями и обсудить события. Сегодня – это один из неотъемлемых элементов интерьера, дополняющих домашний уют и подчеркивающий особый стиль дома. Новая коллекция столовых гарнитуров от Nagariyat Rihutim отвечает всем этим требованиям: функциональный раскладной стол из натурального дерева, удобные и стильные стулья в практичной тканевой обивке в ассортименте расцветок и грациозная мягкая скамья, которая без труда помещается под столом, когда в ней нет необходимости – и все это в наличии и по самым приятным ценам!
Обеденный стол – один из самых важных элементов каждого дома. И именно поэтому он должен быть удобным, большим, качественным и, конечно же, вписываться в общий дизайн комнаты.
Почему дерево?
Потому что только правильно обработанное дерево может гарантировать долговечность и качество изделий.
Зачем механизм раскладки?
Гости посещают нас не каждый день, а компактная мебель – это всегда хороший выбор.
Как добавить комнате ярких красок?
Все просто – выбрать контрастную обивку для стульев и наслаждаться гармонией и уютом.
Почему именно Nagariyat Rihutim?
Потому что мы предлагаем вам не только самую качественную мебель, но и лучшие цены на нее.
Обеденный стол + 4 стула – 130*80, после раскладки 170*80 – только 2,950 шекеля.
Мягкая гостевая скамья в тон к комплекту – 500 шекелей.
Но и это еще не все, ведь комплект из трех кофейных столов для вашей гостиной будет стоить вам только 1,200 шекелей.