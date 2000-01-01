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Новая коллекция столовых гарнитуров к весенним праздникам | Фото:01.03 10:27   MIGnews.com

Новая коллекция столовых гарнитуров к весенним праздникам

Столовый гарнитур уже давно перестал быть только местом, где мы собираемся всей семьей, чтобы отметить праздники или поделиться новостями и обсудить события. Сегодня – это один из неотъемлемых элементов интерьера, дополняющих домашний уют и подчеркивающий особый стиль дома. Новая коллекция столовых гарнитуров от Nagariyat Rihutim отвечает всем этим требованиям: функциональный раскладной стол из натурального дерева, удобные и стильные стулья в практичной тканевой обивке в ассортименте расцветок и грациозная мягкая скамья, которая без труда помещается под столом, когда в ней нет необходимости – и все это в наличии и по самым приятным ценам!

Обеденный стол – один из самых важных элементов каждого дома. И именно поэтому он должен быть удобным, большим, качественным и, конечно же, вписываться в общий дизайн комнаты.
Новая коллекция столовых гарнитуров к весенним праздникам | Фото:
Почему дерево?

Потому что только правильно обработанное дерево может гарантировать долговечность и качество изделий.

Зачем механизм раскладки?

Гости посещают нас не каждый день, а компактная мебель – это всегда хороший выбор.
Новая коллекция столовых гарнитуров к весенним праздникам | Фото:

Как добавить комнате ярких красок?

Все просто – выбрать контрастную обивку для стульев и наслаждаться гармонией и уютом.

Почему именно Nagariyat Rihutim?

Потому что мы предлагаем вам не только самую качественную мебель, но и лучшие цены на нее.
Новая коллекция столовых гарнитуров к весенним праздникам | Фото:

Обеденный стол + 4 стула – 130*80, после раскладки 170*80 – только 2,950 шекеля.

Мягкая гостевая скамья в тон к комплекту – 500 шекелей.

Но и это еще не все, ведь комплект из трех кофейных столов для вашей гостиной будет стоить вам только 1,200 шекелей.
Новая коллекция столовых гарнитуров к весенним праздникам | Фото:

Мебель от производителя Nagariyat Rihutim

Телефон для информации: 1-700-700-82, 052-7219999

Адреса филиалов:

Петах-Тиква, ул. Бен Цион Галис, 26 - торговый центр Сгула
Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 14, магазин 7 - новая промзона
Беэр Шева, ул. Дерех Хеврон, 48

На правах коммерческой информации
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