01.03 10:27 MIGnews.com

Новая коллекция столовых гарнитуров к весенним праздникам

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Столовый гарнитур уже давно перестал быть только местом, где мы собираемся всей семьей, чтобы отметить праздники или поделиться новостями и обсудить события. Сегодня – это один из неотъемлемых элементов интерьера, дополняющих домашний уют и подчеркивающий особый стиль дома. Новая коллекция столовых гарнитуров от Nagariyat Rihutim отвечает всем этим требованиям: функциональный раскладной стол из натурального дерева, удобные и стильные стулья в практичной тканевой обивке в ассортименте расцветок и грациозная мягкая скамья, которая без труда помещается под столом, когда в ней нет необходимости – и все это в наличии и по самым приятным ценам!Обеденный стол – один из самых важных элементов каждого дома. И именно поэтому он должен быть удобным, большим, качественным и, конечно же, вписываться в общий дизайн комнаты.Потому что только правильно обработанное дерево может гарантировать долговечность и качество изделий.Гости посещают нас не каждый день, а компактная мебель – это всегда хороший выбор.Все просто – выбрать контрастную обивку для стульев и наслаждаться гармонией и уютом.Потому что мы предлагаем вам не только самую качественную мебель, но и лучшие цены на нее.: 1-700-700-82, 052-7219999, ул. Бен Цион Галис, 26 - торговый центр Сгула, ул. Моше Леви, 14, магазин 7 - новая промзона, ул. Дерех Хеврон, 48На правах коммерческой информации