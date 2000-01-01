01.03 21:37 MIGnews.com

Управления регистрации автотранспорта приостановят работу

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Начиная с понедельника, 6 марта и до среды, 8 марта (включительно), офисы Управления регистрации автотранспорта по всей стране будут закрыты ввиду перепрофилирования компьютерной системы Минтранса. Эта мера необходима для перехода на восьмизначные номера автомобилей.На это время услуги по регистрации транспортных средств в офисах Управления не будут предоставляться. Другие каналы связи, посредством которых водителям предоставляются услуги по оформлению транспортных средств, включая телефонный справочный центр Минтранса *5678, компьютеризированные автоматы ("ришьёмат"), а также сайт транспортного ведомства mot.gov.il, тоже не будут доступны для решения вопросов, касающихся оформления документов на автотранспорт.Перечисленными выше каналами обслуживания, а также почтовыми отделениями можно будет воспользоваться для решения ограниченного круга вопросов. Так, можно будет оплатить годовую госпошлину на обновление техпаспорта, продлить срок действия водительского удостоверения, выяснить наличие штрафных баллов за нарушение ПДД. Порядок прохождения годового техосмотра на станциях ТО в эти дни не изменится.В эти дни недоступно будет получение следующих услуг:-Переоформление автомобиля на другого владельца в почтовых отделениях,-Оформление автоимпортером нов ого транспортного средства на имя покупателя,-Оформление автозайма под залог и его отмена-Растаможивание автомобиля в Таможенной службе,-Получение информации из базы данных по транспортным средствам.Министр транспорта Исраэль Кац, утвердивший проект смены номерных знаков, отметил, что восьмизначные номера будут присвоены всем новым автомобилям, начиная с 1 июня 2017 года. Остальные транспортные средства останутся при своих семизначных номерах.Заметим, что ежегодно на дорогах страны появляются около 300 тысяч новых транспортных средств. Согласно данным Минтранса, оставшихся семизначных номеров хватит на полгода.Минтранс направил циркуляр, оповещающий о запланированном нововведении, всем учреждениям, пользующимся базами данных с регистрационными номерами, с просьбой подготовиться к ожидаемым изменениям.В Минтрансе отмечают, что речь идет о широкомасштабном проекте, оказывающем непосредственное и косвенное влияние на многие аспекты функционирования страны, начиная с работы госучреждений, полиции, Армии обороны Израиля, местных органов самоуправления, банков, страховых компаний, и т.д.Для справки, до 1961 года всем транспортным средствам страны присваивались трехзначные, четырехзначные и пятизначные номерные знаки. После 1961 года началась выдача шестизначных номеров. С 1980 года Израиль перешел на семизначные номера, при этом две последние цифры указывали на дату производства транспортного средства.