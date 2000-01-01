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flickr 01.03 21:56   MIGnews.com

Опра Уинфри собирается стать президентом США

Популярная американская телеведущая в прямом эфире намекнула о своем намерении в будущем стать лидером США. Об этом она сообщила в интервью Bloomberg.

На вопрос интервьюера, намерена ли Опра баллотироваться в президенты США, она ответила, что вообще никогда не задумывалась над этим.

"Я полагала, что у меня нет опыта в управлении, что я не знаю достаточно. А теперь я думаю..." — отметила Уинфри.

Несмотря на то что телезвезда не закончила предложение, американские СМИ решили, что Опра собирается баллотироваться в президенты.

И так, газета The New York Daily News пишет: "Уинфри пересмотрела свое отношение к президентству после победы на выборах Дональда Трампа".

А вот телеканал CBS вещает, что телеведущая оказалась "заинтригована" предложением занять пост главы государства. При этом телеканал отмечает, что Уинфри, как и Трамп, не имеет "никакого опыта" в политике.
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