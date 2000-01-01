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instagram.com 01.03 23:13   MIGnews.com

Иванка Трамп пришла в ярком платье на официальный прием

Дочь президента США Иванка Трамп отдала предпочтение платью французской марки Roland Mouret. Его стоимость всего 3 тысячи долларов.

Для Иванки Трамп это не большая сумма, ведь она привыкла носить более дорогие платья, правда, в последнее время ее часто критикуют за роскошный образ жизни. Иванку обвиняют в том, что она специально выбирает такие дорогие наряды, чтобы подчеркнуть свою состоятельность, в то время как ее отец своими указами подвергает опасности тысячи человеческих жизней, пишет ТСН.
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