Иванка Трамп пришла в ярком платье на официальный прием
Дочь президента США Иванка Трамп отдала предпочтение платью французской марки Roland Mouret. Его стоимость всего 3 тысячи долларов.
Для Иванки Трамп это не большая сумма, ведь она привыкла носить более дорогие платья, правда, в последнее время ее часто критикуют за роскошный образ жизни. Иванку обвиняют в том, что она специально выбирает такие дорогие наряды, чтобы подчеркнуть свою состоятельность, в то время как ее отец своими указами подвергает опасности тысячи человеческих жизней, пишет ТСН.