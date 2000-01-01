01.03 19:29 MIGnews.com

В новом фильме "Красавица и чудовище" появится гей-сцена

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В новом фильме "Красавица и чудовище" один из персонажей мужского пола будет испытывать сильные чувства к главному антагонисту Гастону. Об этом сообщили создатели диснеевской художественной картины.Любовная сцена персонажа Лефу и Гастона станет первым появлением однополых отношением в фильмах студии Уолта Диснея.По сюжету, Лефу является закадычным другом Гастона, который в какой-то момент начинает испытывать сильное чувственное влечение.Режиссер Билл Кондон заявил, что роль Лефу станет прорывной с точки зрения освещения ЛГБТ-сообщества в кинофильме Disney, традиционно ориентированной на детскую и семейную аудиторию, пишет BBC.