Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 01.03 19:29   MIGnews.com

В новом фильме "Красавица и чудовище" появится гей-сцена

В новом фильме "Красавица и чудовище" один из персонажей мужского пола будет испытывать сильные чувства к главному антагонисту Гастону. Об этом сообщили создатели диснеевской художественной картины.

Любовная сцена персонажа Лефу и Гастона станет первым появлением однополых отношением в фильмах студии Уолта Диснея.

По сюжету, Лефу является закадычным другом Гастона, который в какой-то момент начинает испытывать сильное чувственное влечение.

Режиссер Билл Кондон заявил, что роль Лефу станет прорывной с точки зрения освещения ЛГБТ-сообщества в кинофильме Disney, традиционно ориентированной на детскую и семейную аудиторию, пишет BBC.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:59
Террориста в Хевроне ликвидировал хозяин дома
19:42
Нетаниягу встретился с советником по безопасности Индии
18:36
Одед Форер предложил Ахмеду Тиби возглавить ПА
18:15
Франсуа Фийон не намерен прекращать предвыборную гонку
17:58
Во Франции арестовали 4 сторонниц одного из лидеров ISIS
17:36
Сирийские войска взяли цитадель Пальмиры
17:35
Трамп намерен исключить Ирак из иммиграционного указа
17:21
ООН: все стороны битвы за Алеппо совершали преступления
16:57
Нападение с ножом в Хевроне. Один раненый
16:51
Щаранский призвал бороться против антисемитизма в США
16:39
Рухани и Эрдоган договорились укрепить связи
16:19
Израильтянин разбился на мотоцикле в Боливии
16:02
Ле Пен могут лишить депутатской неприкосновенности 2 марта
15:51
Отец убитого в Нетании: я отомщу, зуб за зуб, глаз за глаз
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus