03.03 04:24 MIGnews.com

Исследование:термиты бьются головами, имитируя шаги муравьев

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Термиты могут ходить так тихо, что муравьи их не слышат и имитируют муравьиные шаги в случае опасности, стуча головами, рассказали австралийские ученые. Исследование было опубликовано в журнале Ecology Letters.Исследование показало, что термиты способны ходить в 100 раз тише, чем муравьи. Муравьи часто питаются термитами, но тихая походка позволяет последним бродить практически под носом у муравья и оставаться незамеченными. Сами же термиты определяют присутствие муравьев на слух – в поставленных экспериментах они старались не приближаться к отсекам аквариума, в которых были живые муравьи или проигрывалась запись их шагов. При этом пустые отсеки или отсеки с мертвыми муравьями их не беспокоили.Кроме того, выяснилось, что термиты бьются головами, имитируя шаги муравьев. Такое поведение они проявляют при угрозе – возможно, чтобы находящийся поблизости муравей принял их за муравьев. Авторы исследования отмечают, что полученные данные могут получить практическое применение - запись шагов муравья можно будет использовать вместо химикатов, чтобы вытравить термитов из помещения.