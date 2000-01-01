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Исследование:термиты бьются головами, имитируя шаги муравьев | Фото: Thinkstock03.03 04:24   MIGnews.com

Исследование:термиты бьются головами, имитируя шаги муравьев

Термиты могут ходить так тихо, что муравьи их не слышат и имитируют муравьиные шаги в случае опасности, стуча головами, рассказали австралийские ученые. Исследование было опубликовано в журнале Ecology Letters.

Исследование показало, что термиты способны ходить в 100 раз тише, чем муравьи. Муравьи часто питаются термитами, но тихая походка позволяет последним бродить практически под носом у муравья и оставаться незамеченными. Сами же термиты определяют присутствие муравьев на слух – в поставленных экспериментах они старались не приближаться к отсекам аквариума, в которых были живые муравьи или проигрывалась запись их шагов. При этом пустые отсеки или отсеки с мертвыми муравьями их не беспокоили.

Кроме того, выяснилось, что термиты бьются головами, имитируя шаги муравьев. Такое поведение они проявляют при угрозе – возможно, чтобы находящийся поблизости муравей принял их за муравьев. Авторы исследования отмечают, что полученные данные могут получить практическое применение - запись шагов муравья можно будет использовать вместо химикатов, чтобы вытравить термитов из помещения.
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